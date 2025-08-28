Fatih’te kuyuda bulunan ceset olayında 2 kişi tutuklandı

KÖTÜ KOKU ÜZERİNE İHBAR GELDİ

Fatih ilçesi Cibali Caddesi'nde bulunan inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin çevresinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, işletmenin kuyusunda bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin bir süredir kayıp olan 43 yaşındaki Sedat D.'ye ait olduğu belirlendi.

CESET KUYUDAN ÇIKARILDI

İtfaiye dalgıç ekiplerince kuyudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Emniyetin yaptığı araştırmada Sedat D. için 24 Ağustos'ta kayıp başvurusu yapıldığı ve en son 18 Ağustos günü iş yeri sahibi arkadaşı A.C.K. (34) ile görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine A.C.K. ve babası Ş.K. (65) gözaltına alındı.

BABA VE OĞUL TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.