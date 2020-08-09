Faiz lobisinin yerli işbirlikçileri arasına Emre Alkin de katıldı! Hızını alamadı camiye de nefret kustu!

09.08.2020 20:41

Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar her fırsatta içeride de işbirlikçi kriz tellallarını sevindirmeye başladı. Batılı finans lobileri ve kredi derecelendirme ofisleri ile senkronize biçimde “faiz korusu”na skandal sözleriyle bir isim daha katıldı. Türkiye ekonomisini hedef alan sözde ekonomist Emre Alkin, cami nefretini de kustu. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında en başarılı ülkelerden olan Türkiye’ye yönelik ekonomik dış kaynaklı saldırılara karşı durmayıp, Türkiye’nin diz çökmesini isteyen mihrakların sözcülüğünü savunan Emre Alkin’in Youtube kanalında sarfettiği sözlere de tepkiler geldi.

Türkiye, salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olmasına rağmen, tam tersi imiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ülke, sağlık alanında kelimenin gerçek anlamıyla destan yazdı. ABD, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya kâbusu yaşarken, Türkiye mutedil bir biçimde ilk dalgayı atlattı, salgının ekonomik etkileriyle mücadele için yapılanlarla da birçok ülkeden pozitif ayrıştı.

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün etkileri nedeniyle piyasalarda yaşanan hareketlilik önce kriz tellallarını harekete geçirdi. Şimdi de ülke içerisindeki düşmanlar, Batılı bankalar ve kredi derecelendirme kuruluşları aynı safta buluşarak "TCMB'nin faiz artırması gerektiğini" koro hâlinde dile getirmeye başladı.

Salgının ilk gününden bu yana özellikle sağlık sektörüne yapılan yatırımlar ve diğer ülkelere gönderilen tıbbi yardımlar büyük övgü alırken algı operasyoncuları ekonomi üzerinden hükümete saldırmaya başladı.

Son dönemde felaket tellalı ve kriz simsarı ekonomistler arasına katılan Emre Alkin, kişisel YouTube kanalında Türk ekonomisini hedef alan sözler sarfetti. Faiz lobisinin sevindirecek açıklamalar yapan Alkin, çözümün faiz artırımı olduğunu iddia etti.

Hükümetin 'Faiz enflasyon yaratır' açıklamalarına "saçma" diyen Alkin, ekonomik verilerin gerçeği yansıtmadığı iftirasında bulunarak "Faiz konusundaki takıntınızdan vazgeçin. Faiz enflasyon falan yaratmıyor. Memleketi faiz bitirmedi. Türkiye'yi bitiren dövizdir. Türkiye'nin döviz rezervleri bahsedildiği gibi 105 milyar falan değildir. Merkez Bankası faiz artırmadan bu işin altından kalkamayacağız" dedi.

Ekonomiyi hedef almakla da kalmayan Alkin, büyük bir ihtiyaçtan doğan Levent Camii'ne "israf" diyerek nefretini kustu. Alkin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinin ve ekonomiye katkıda bulunacak aynı zamanda istihdama destek olacak açılışları israf olarak nitelendirdi.

Levent Cami yapımı için de çirkin ifadelerde bulunan Alkin, "Levent'te o kadar cami varken buraya tekrar cami yapmanın alemi ne? Bu tam bir israftır. Yazık" dedi. Alkin'in Levent Cami için sarf ettiği sözlere sosyal medyada tepkiler gelirken, "kendi danışmanlığını yaptığı firmanın söz konusu Levent Camii arazisine talip olduğu" iddiası ise dikkat çekti.

Türkiye'nin medeniyetten koptuğunu söyleyen Alkin, yeni bir 15 Temmuz imasında bulundu. Alkin, "Din eksenli, siyasi, ekonomik, sosyal, akademik yapılanmalar 15 Temmuz'daki alçak girişim olmadı mı? Biz bunlara zemin hazırlarsak tekrar birkaç tane daha alçakça girişime sahne olurlar. Yatırımcı 15 Temmuz tekrarlanacak diye ödü kopuyor" dedi.

TAKVİM.COM.TR-ÖZEL HABER