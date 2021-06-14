Fahrettin Koca açıkladı: Kovid-19 aşısı için 750 bin kişi randevu aldı

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 14 Haziran saat 09.21 itibarıyla 33 milyon 829 bin 772'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.



750 BİN KİŞİ BUGÜN

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'dn sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 09.21 itibarıyla 33 milyon 829 bin 772'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 09.21 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 119 bin 509, ikinci doz aşı 13 milyon 710 bin 263 oldu.

Toplam doz miktarı, 33 milyon 829 bin 772 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı.