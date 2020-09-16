İstanbul Boğazı'nda sürüklenen yük gemisi limanda demirli olan tekneye çarpmadan son anda güçlükle durabilirken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Facianın eşiğinden dönüldü! İstanbul Boğazı'nda sürüklenen yük gemisi son anda durduruldu...
16.09.2020 04:35
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