Haberler Video Haber Videoları Facianın eşiğinden dönüldü! İstanbul Boğazı'nda sürüklenen yük gemisi son anda durduruldu...

Facianın eşiğinden dönüldü! İstanbul Boğazı'nda sürüklenen yük gemisi son anda durduruldu...

Facianın eşiğinden dönüldü! İstanbul Boğazı'nda sürüklenen yük gemisi son anda durduruldu...
16.09.2020 04:35

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen yük gemisi limanda demirli olan tekneye çarpmadan son anda güçlükle durabilirken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Haber Videoları