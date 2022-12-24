Haberler Haber Videoları Eskişehir'de olaylı gece! Kavgada silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı | VİDEO

Eskişehir'de olaylı gece! Kavgada silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı | VİDEO

Eskişehir'de olaylı gece! Kavgada silahlar konuştu: 1 ölü 1 yaralı | VİDEO
24.12.2022 06:13 - Son Güncelleme: 24.12.2022 06:24

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Son dakika haberleri... Eskişehir'de olaylı gece! Tartışma sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta bir içkili mekan önünde Egemen Rahmi D. (21) ile Onur Ö. (28) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Onur Ö. tabancasıyla Egemen Rahmi D'ye ateş etti.

Göğsünden yaralanan Egemen Rahmi D, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavga sırasında hafif yaralanan şüpheli Onur Ö, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Egemen Rahmi D'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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