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Eski yönetici yeni yöneticiye yumruk attı: O anlar kamerada
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Eski yönetici yeni yöneticiye yumruk attı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 00:09 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 00:14

Kayseri'de, eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice D. arasında yumruklu kavga çıktı. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı'nda bulunan bir binada meydana geldi. Eski bina yöneticisi İsmail G. ile yeni yönetici Hatice D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde İsmail G.'nin, Hatice D.'ye yumruk attığı ve yere düşürdüğü görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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