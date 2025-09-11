PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tutuklandı
Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 21:38
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen tutuklandı.
Bunlar da Var
00:05
ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada | VİDEO
10.09.2025
Çarşamba
00:43
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
10.09.2025
Çarşamba
03:08
Ankara’da kayınpeder dehşeti: Başak Gürkan Arslan cinayetinde 5 yaşındaki kızından kan donduran ifade ''Annemin boğazındaki kemiklerini gördüm''
10.09.2025
Çarşamba
00:42
Manisa’da öğrenci servisi kazaya karıştı: 8’i öğrenci 9 yaralı
10.09.2025
Çarşamba
CANLI YAYIN