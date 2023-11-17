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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023, 08:37 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023, 08:56

Esenyurt'ta yangın SON DAKİKA: Kimyasal madde deposunda korkutan yangın! Havadan görüntüsü izle...

Esenyurt'ta Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin kimyasal madde deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangında, ekipler çevre iş yerlerine sıçrama riski bulunan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi.

Esenyurt'ta kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'taki bir iş yerinin, kimyasal maddelerin konulduğu deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu yangında, alevler depoyu sardı. Yangın sırasında depodaki kimyasal maddelerden kaynaklı ufak çaplı patlamalar da yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bölgeye çok sayıda ilçeden de takviye ekip ve su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin, çevre iş yerlerine sıçrama riski bulunan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

SIRADAKİ VİDEO
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