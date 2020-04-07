Esenyurt Kaymakamı Vural Karakgöl patlamanın nedeni ile ilgili açıklamalarda bulundu |Video 07.04.2020 18:03

İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir evde patlama yaşandı. Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan patlamayla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Esenyurt Kaymakamı Vural Karagöl patlamanın nedenini açıkladı. Karagöl, 3 kişinin yaralandığını 2'sinin durumunun ise ağır olduğunu söyledi.

Esenyurt'ta bir sitede bulunan 10 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, apartmanda yaşayanlar panik içerisinde tahliye edildi. Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyaların sokağa savrulduğu görüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki bir binanın doğalgaz tesisatında saat 16.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği belirtildi.

Olay yerine güvenlik, İgdaş, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.