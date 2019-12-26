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Esenler'de makas terörü kamerada

26.12.2019 08:59

Esenler O-3 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen minibüs zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde minibüs makas attığı sırada ilk olarak taksiye ardından diğer araçlara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle taksi bariyerlere çarparken, diğer iki araç ise birbirlerine çarparak duruyor.


Olay, geçen Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında O-3 Karayolu Otogar ayrımında meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen minibüs geçmeye çalıştığı otomobile çarptı. Çarptığı otomobil de başka araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler hafif yaralandı. Kazaya tanık olan diğer sürücüler ise kornaya basarak durumu protesto etti.

Olay anı trafikteki bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüs makas attığı sırada ilk olarak taksiye ardından diğer araçlara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle taksi bariyerlere çarparken, diğer iki araç ise birbirlerine çarparak duruyor.

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