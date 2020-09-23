Erol Mütercimler hakkında jet iddianame: Halkı kin ve nefrete sevk etmekten yargılanacak

23.09.2020 13:18

Haliç Üniversitesi eski öğretim üyesi Erol Mütercimler’in katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları için kullandığı ‘İmam hatiplilerden tecavüzcü, tacizci çıkar’ ifadeleri tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Mütercimler’in hakkında ‘Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama’ suçu kapsamında 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haliç Üniversitesi eski öğretim üyesi Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı. Mütercimler'in skandal ifadelerinin ardından sosyal medya üzerinden ve siyasetçilerden tepki yağmıştı.

