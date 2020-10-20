Ermenistan'ın korkulu rüyası olan Türk SİHA'ları Scud füzelerini gölgede bıraktı

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı yürüttüğü başarılı operasyonlarda adeta eli kolu olan Türk SİHA'ları, Scud füzelerini tarihin karanlık sayfalarına gömdü. A Haber ekranlarından haftaiçi her gün yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, SİHA'larımızın başarılarına dikkat çekerek "Bu Türkiye’nin ne muazzam stratejik bir vizyonla ne muazzam bir stratejik bir yatırım yaptığının göstergesidir” dedi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı yürüttüğü başarılı operasyonlarda adeta eli kolu olan Türk SİHA'ları, Scud füzelerini tarihin karanlık sayfalarına gömdü. A Haber ekranlarından haftaiçi her gün yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, SİHA'larımızın başarılarına dikkat çekerek "Bu Türkiye'nin ne muazzam stratejik bir vizyonla ne muazzam bir stratejik bir yatırım yaptığının göstergesidir" dedi.

SCUD FÜZESİNİN ÖZELLİĞİ NE?

Uzun menzilli ve çok büyük bir patlama gücüne sahip bu füzelere şu an eski Sovyet cumhuriyetleri bazı Orta Doğu ülkeleri ve Uzak Doğu'daki komünist ülkelerin birçoğu sahiptir.

İran-Irak Savaşı sırasında Saddam Hüseyin tarafından İran'da bulunan petrol rafinerilerini yok etmek için kullanıldı.

Menzili 130 ile 1500 kilometre arasında değişen Scud füzeleri nükleer, biyolojik ve kimyasal olarak 3 farklı savaş başlığı taşıyabilecek biçimde tasarlanmıştır.

Aynı zamanda bu füzeler Saddam Hüseyin tarafından Körfez Savaşı'nda İsrail'e karşı kullanılmışsa da psikolojik tesir dışında etkili olmamıştır.

İsrail ise bu füzelere Patriot'larla karşılık vermiş; fakat Scud'ları düşürmede pek bir başarı elde edememiştir.