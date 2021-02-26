Güney Kafkasya'yı kim ya da kimler karıştırmak istiyor? Ermenistan'daki darbenin arkasında ABD mi Rusya mı var? Amaç ne? Yapılan bu darbenin Türkiye'ye ne gibi etkileri olur? Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyenleri asıl hedefi ne? Tüm bu sorulara Stratejist Prof. Dr. İlyas Topsakal A Haber canlı yayınında cevap verdi. "Ermenistan'da iki güç çarpışıyor" diyen Topsakal, bölgenin o yüzden istikrarsız alan olduğunu ifade etti.

A Haber ekranlarında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programına katılan Stratejist Prof. Dr. İlyas Topsakal, Ermenistan'da yaşanan darbenin perde arkasını değerlendirdi.

Topsakal canlı yayında şu ifadeleri kaydetti:

"BATI'NIN HEDEFİNDE TÜRKİYE VE İRAN'DA VAR"

Azerbaycan bölgenin son 30-35 yılda parlayan bir yıldızı sistemini oturttu. Bu çok büyük bir kazanım o yüzden başarılar tebrik etmek lazım kardeşlerimizi. Ermenistan ise bölgede Batı'nın (ABD, İngiltere, Fransa...) STK'larının (Sivil Toplum Kuruluşları) kullanım alanı oldu. Buradaki hareketlilik Hazar (Denizi) Kafkasya üzerinden gelen uzantının devamıdır. Buradaki amaç ise Rusya'yı tamamen kara devleti yapıp, denizlerden uzak tutmaktır. Sadece Rusya'yı değil tamamen bölgedeki ülkelerin Batı yanlıları tarafından kontrol edilmek istenmesi. Bizi ve Azerbaycan'ı ilgilendiren tarafı ise topraklarımızın bir kısmının alınarak Ermenistan'a katılmak isteniyor. Batı'daki düşünce değişmez tarihte de böyleydi. Burada Batı'nın hedefi Ermenistan'a yeni alan açmaktır. Sadece Azerbaycan hedef değil, Türkiye ve İran'a doğru Ermenistan'ı büyütme girişimi var.

"ERMENİSTAN'DA İKİ GÜÇ ÇARPIŞIYOR"

"Ermenistan'da 2 güç var" diyen İlyas Topsakal, "Bir tarihsel güç, ordu. Onlar mutlaka Rus taraftarıdır. İkinci yeni nesil, diasporanın nesli ise Batıcıdır. Ermenistan Kilisesi halkı Paşinyan'a karşı sokağa çekiyor. Kilise Paşinyan'a karşıdır. Çünkü kilisenin bağlantısı Batı'da kiliseler birliğinde... Ermenistan iki gücün çarpıştığı alandır. O yüzden istikrarsız alandır. Sadece Ermenistan değil, Gürcistan, Abhazya, Rusya'da istikrarsız alanlar var, bunların kontrolü gerekir. Onun için dışişleri bakanlığımız itidal çağrısında bulundu. Bu bölgede sulh gerekli." ifadelerini kullandı.