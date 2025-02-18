Erdoğan Zelenskiy basın toplantısı izle!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ı Külliye'de ağırladı. İki lider, yapılan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yapılacak görüşmelerin ideal ev sahibi olduğunu vurgulayarak, "Bu savaş artık sona ermelidir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim olmazsa olmazımızdır." ifadelerini kullandı. Zelenskiy ise Türkiye'ye teşekkür ederek, Ankara'nın müzakere sürecinde kritik bir rol oynadığını belirtti. İşte iki liderin 18 Şubat 2025 tarihli ortak basın toplantısına dair yaptıkları açıklamaların full bölümü.