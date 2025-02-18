SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Erdoğan Zelenskiy basın toplantısı izle!
Haberler Haber Videoları

Erdoğan Zelenskiy basın toplantısı izle!

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 17:58 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 17:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ı Külliye'de ağırladı. İki lider, yapılan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yapılacak görüşmelerin ideal ev sahibi olduğunu vurgulayarak, "Bu savaş artık sona ermelidir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim olmazsa olmazımızdır." ifadelerini kullandı. Zelenskiy ise Türkiye'ye teşekkür ederek, Ankara'nın müzakere sürecinde kritik bir rol oynadığını belirtti. İşte iki liderin 18 Şubat 2025 tarihli ortak basın toplantısına dair yaptıkları açıklamaların full bölümü.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan: Bu savaş artık sona ermeli!
18.02.2025Salı
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü!
18.02.2025Salı
Uygun vade düşük peşinat ya da peşinatsız! Bakan Kurum'dan ev almak isteyenlere kampanya müjdesi! | Emlak Konut kampanyası...
18.02.2025Salı
Elbise dolabında kenevir imalatı! İlginç düzenek kamerada!
18.02.2025Salı
Fatih'te feci cinayet! Uyuşturucu içip katlettiler! | Dövülüp candan atılan kişi öldü!
18.02.2025Salı
Bunlar da Var
Balıkesir’de bir şahıs tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; Olay kamerada 00:42
Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü
17.02.2025Pazartesi
Gabriel Sara’nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı? 00:40
Gabriel Sara'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?
17.02.2025Pazartesi
Burdur’da traktör kazası: 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti! 00:49
Burdur'da traktör kazası: 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti!
17.02.2025Pazartesi
Kanada’da feci olay: Uçak ters döndü! Çok sayıda yaralı var 00:27
Kanada'da feci olay: Uçak ters döndü! Çok sayıda yaralı var
17.02.2025Pazartesi
CANLI YAYIN