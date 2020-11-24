Emine Erdoğan motosikletini EBA destek aracı yapan öğretmen Nuray Yıldırıcı'nın videosunu paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla aralarında köy öğretmenlerinin de bulunduğu öğretmen heyetini kabul etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettiği öğretmenler arasında olan köy öğretmeni Nuray Yıldırıcı'yı konu alan videoyu da Twitter'dan paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla aralarında köy öğretmenlerinin de bulunduğu öğretmen heyetini kabul etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ettiği öğretmenler arasında olan köy öğretmeni Nuray Yıldırıcı'yı konu alan videoyu da Twitter'dan paylaştı.