6,8'lik deprem sırasında 2. kattan atlayan genç kız o anları anlattı 25.01.2020 14:02

Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem Adıyaman’da da hissedilerek büyük bir paniğin yaşanmasına neden oldu. Deprem esnasında Samsat ilçesindeki evinde tek bulunan 20 yaşındaki Makbule Dikme, paniğe kapılarak evlerinin 2. katından aşağıya atladı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan genç kız yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde, Adıyaman'da paniğe kapılarak 2. kattaki evinin balkonundan atlayan genç kız, yaşadığı korku dolu anlarını anlattı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem Adıyaman'da da hissedilerek büyük bir paniğin yaşanmasına neden oldu. Deprem esnasında Samsat ilçesindeki evinde tek bulunan 20 yaşındaki Makbule Dikme, paniğe kapılarak evlerinin 2. katından aşağıya atladı. Balkondan kendisini aşağıya atan genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Makbule Dikme, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dikme'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korku anlarını anlattı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve beraberindeki il protokolü hastaneye gelerek genç kıza geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Büyük bir korku yaşadığını belirten Makbule Dikme, o anlarda yaşadıklarını anlatarak, "Evde tektim ve deprem olunca çok korktum. Ne yapacağımı bilemeyerek pencereyi açıp balkona geçtim ve oradan da kendimi aşağıya attım. Çok şükür iyiyim sadece belimde çatlak var. Ama çok kötü korktum baya sallandık" diye konuştu.