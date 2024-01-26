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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 09:44 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 09:50

Ekipler alarmda! Önce Antalya şimdi KKTC sahilleri: Bir ayda 3 ceset kıyıya vurdu

Antalya’dan sonra KKTC'ye de cesetler vurmaya başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahillerine bir ay içerisinde 3. ceset vurdu. Cansız bedenlerin Avrupa Birliği (AB) ya da GKRY tarafından gitmek üzere Akdeniz'e açılan düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülüyor. İşte detaylar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine bir ay içinde 3 kişinin cansız bedeni vurdu. Antalya'nın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine de çok sayıda ceset vurdu. KKTC sahillerinde 8, 14 ve 22 Ocak tarihlerinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

İlk ceset, 8 Ocak'ta yerel saatle 13.15 sıralarında Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde bulunurken, çürümeye başlamış olan cansız bedenin bir kadına ait olduğu belirtildi.

İkinci ceset, ise 14 Ocak'ta Dipkarpaz'da bulundu. KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında Dipkarpaz'daki Piknik Burnu Mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edildi.

BİR KADINA AİT CESET BULUNDU
Üçüncü ceset, 22 Ocak'ta Dipkarpaz'ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil şeridinde bulundu. Polis, cesedin bir kadına ait olduğunu belirtti. Cansız bedenlerin kimlik teşhisi henüz yapılamazken, soruşturma devam ediyor. Cansız bedenlerin Avrupa Birliği (AB) ya da GKRY tarafından gitmek üzere Akdeniz'e açılan düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.

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