Dünya Engelliler Günü'nde İBB'den şoke eden görüntü! Üst geçidin bir tarafından engelli rampası varken diğer tarafında yok 03.12.2019 11:16

E-5 Karayolu Küçükyalı mevkiinde bir tarafında engelli rampası diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor. 3 Aralık Engelliler gününde adeta şok eden "engelli "engelsiz üst geçit havadan görüntülenirken, İBB tarafından üst geçide asılan, " Erişilibelir engelsiz bir İstanbul için daima yanınızdayız" pankartı ise üst geçitten geçen vatandaşlara ikinci şoku yaşattı.

E-5 Karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan üst geçidin bir tarafında engelli rampası bulunurken, diğer tarafındaki rampa inşası yarım kaldı.Yarım kalan üst geçit havadan görüntülendi. Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde yapılan engelli rampası görenleri şoke etti. Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde yarım kaldı. Aydınevler Mezarlığı'na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler havadan da görüntülendi. Vatandaşlar bu manzara karşısında şok yaşarken,3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü'nde ikinci bir şok ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üst geçide asılan pankart ile yaşandı. Engellilerin mağdur olmasına neden olan üst geçide ;İBB tarafından " Erişilebilir engelsiz bir İstanbul için daima yanınızdayız" pankartı asıldı.

Emekli Öğretmen Halit Çakar, engelli üst geçit ile ilgili olarak; "Engelli merdivenini kapatmalarının nedenini bilmiyorum. Buradaki tünel bağlantısını yapamadıkları için buraya yeniden tekrar köprü yaptılar. Orada aşağıdaki betonlar duruyor orası normalde açıktı bisikletliler ile engelliler girebiliyordu bir şekilde kapattılar nedenini bilmiyorum. Engelli kardeşlerimiz buradan kesinlikle inemeyecekler, burayı kapatmalarının nedenini kimse bilmiyor orada kalan betonlarla bina inşa edilebilirdi" diye konuştu.

Köprüden geçen bir vatandaş ise " Engelli rampası ile yürüyen merdiven yapsınlar, biz yaşlı insanlarız çıkamıyoruz " sistemini dile getirdi.