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Düğün dönüşü Bursa Kestel'de feci kaza! Anne öldü, baba ile oğlu yaralı!

Düğün dönüşü Bursa Kestel'de feci kaza! Anne öldü, baba ile oğlu yaralı!
27.06.2023 17:01

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Düğün dönüşü Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Bursa'nın Kestel ilçesi Babasultan mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah 06.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel'in Babasultan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'daki yakınlarının düğün töreninden Bursa'ya dönüş yapmakta olan sürücü Vedat Ceylan(50) yönetimindeki 16 HV 101 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç dere yatağına uçtu. Kaza sonucu sürücü ile eşi Hatice Ceylan(49) ve oğlu Alper Ceylan(23) yaralandı. Araçtan çıkan Alper Ceylan 112'ye haber vererek yardım istedi. Olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve eşi ekipler tarafından kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan Hatice Ceylan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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