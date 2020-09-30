Donald Trump ve Joe Biden'ın düellosunda hakaretler havada uçuştu: Putin'in köpeğisin

30.09.2020 11:03

3 Kasım’da yapılacak olan başkanlık seçimlerine yaklaşırken ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden ilk kez canlı yayına çıktı. Tüm dünyanın merakla izlediği düelloda hakaretler havada uçuştu. Trump ile Biden birbirine hakaretlere varan sözler söylerken, 'Putin'in köpeği' sözleri geceye damga vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinin ardından kendisine yönelik darbe girişiminde bulunulduğunu ifade ederek, Demokratların 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine de hile karıştıracağını ve bu yüzden Yüksek Mahkemenin son kararına güvendiğini söyledi.

Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile Demokratların adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, ilk kez canlı yayında kozlarını paylaştı.

İki aday, Fox News sunucusu Chris Wallace tarafından yöneltilen ırkçılık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomi gibi birçok konunun yanı sıra iklim değişikliği ve seçim güvenliği ile ilgili sorulara yanıt verdi.

"DARBE YAPMAK İÇİN PEŞİME DÜŞTÜLER"

Zaman zaman hakaretlere varan atışmalarda, iki adayın, seçim güvenliği konusunda önemli bir fikir ayrılığı yaşadığı gözlemlendi.

Posta yoluyla oy kullanmaya güvenmediğini ve kendisine ait onbinlerce oy pusulasının derelerde ve çöplerde bulunduğunu belirten Trump, seçmenine, seçim günü sandıklara gidip oylarının sayılıp sayılmadığına bakmaları çağrısında bulundu.

Trump, seçim sonuçlarının seçim gecesinden ziyade aylarca açıklanamayabileceğini çünkü her tarafta oyların olacağını ifade ederek, "Daha önce görmediğiniz bir hile yapılacak." dedi.

Demokratların, seçmenlere oylarını 10 Kasım'a kadar kullanabileceğini söylediğini ifade eden Trump, bu durumda Demokratların, seçim gününden 7 gün sonraya kadar seçmene oy kullanabilme teklifinde bulunduğunu söyledi.

TRUMP'TAN MAHKEME ÇIKIŞI

Hali hazırda milyonlarca seçmenin oylarını posta yoluyla yolladığı hatırlatılarak muhtemel bir anlaşmazlıkta ABD Yüksek Mahkemesine güvenip güvenmediği sorulan Trump, "Evet onlara güveniyorum. Sandıklara bakmaları konusunda onlara güveniyorum. Seçim için umarım gerek kalmaz ama sandıkların incelenmesi konusunda güveniyorum." diye yanıt verdi.

80 milyon oyun postaya verildiği bir ortamda sahtekarlıkları engellemenin oldukça zor olacağını savunan Trump, seçim sürecinin "iyi bitmeyeceği" uyarısında bulundu.

iden'ın, seçimin ve iktidar değişiminin adil olacağını iddia etmesi üzerine Trump, "Ben kazandığımda geçiş falan olmadı. Darbe yapmak üzere peşime düştüler. Kampanyamı gizlice takip ederek peşime düştüler." diye konuştu.

Selefi Barack Obama yönetimini suç üstü yakaladıklarını belirten Trump, Biden'a, seçimde Rusya ile iş birliği yaptığı iddiasıyla yargılanan ve daha sonra beraat eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Logan Yasası kapsamında yargılanması fikrini veren kişi olduğunu hatırlattı.

BİDEN SEÇİM GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE ETMİYOR

ABD halkına sandığa gitme çağrısında bulunan Biden ise halka, "Bu adam bu seçimin kaderini belirleme konusunda sizi durduramaz. Gidin ve oylarınızı kullanın." dedi.

Trump'ın, Demokratların seçmenlere oylarını 10 Kasım'a kadar kullanabileceği söylemi iddiasına yanıt veren Biden, halka, oy zarflarındaki posta mührünün 3 Kasım olması durumunda, oyların 10 Kasım tarihine kadar sayılabileceğini söylediklerini dile getirdi.

Seçim sonucunun belirlenmesi için Yüksek Mahkemenin müdahale ihtimaline karşı ise Biden, "Herhangi bir mahkemenin seçim sonucuna karışması konusunda kaygılıyım." dedi.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLERİ

İklim değişikliği konusunda sorular yöneltilirken Wallace'ın birkaç kez bastırması üzerine Trump, iklim değişikliğinin kısmen insanlardan kaynaklı olduğunu kabul etti.

Trump, "Birçok şey buna neden oluyor ama kısmen insanlar da neden oluyor." ifadesini kullanırken ABD'nin batı yakasında devam eden yangınların ise kötü ormancılık yönetiminden kaynaklandığını söyledi.

Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesine de değinen Trump, anlaşmanın yakıt verimlilik standartlarının çok az bir fark yarattığını, buna karşın ülkedeki araç fiyatlarını yükselttiğini söyledi.

Biden ise başkan seçildikten sonra Paris İklim Anlaşmasına geri döneceğini açıkladı.

BİDEN'IN SÖZLERİ GECEYE DAMGA VURDU: PUTİN'İN KÖPEĞİSİN

Amerikan halkının Trump'a karşı neden kendisini tercih etmesi gerektiğine dair bir soruya yanıt veren Biden, "Bu başkanın yönetiminde biz zayıfladık, hastalandık, ayrıştık ve daha da saldırganlaştık." dedi.

Obama döneminde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kafa tutulduğunu iddia eden Biden, Trump için "Bu, Putin'in köpeğidir. Halen Putin'in Amerikan askerlerinin başına ödül koymasına bir şey diyemedi." ifadelerini kullandı.

Trump ise Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, Moskova Belediye Başkanından para aldığı iddialarını gündeme getirerek, Hunter'ın, ordudan kokain içtiği gerekçesi ile atıldığını, Biden başkan yardımcısı olana kadar işsiz olduğunu, ancak daha sonra Ukrayna, Rusya ve Çin ile işler tutup milyonlarca dolarlık servet elde ettiğini iddia etti.

IRKÇILIK TARTIŞMASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

ABD'de son günlerde yaşanan ırkçılık konusuna da değinilen tartışmada Biden, "Biz her zaman herkes için eşitlikten yana olduk. Belki hiçbir zaman bunu başaramadık ama Trump'ın yaptığı gibi bunu denemekten vazgeçmedik de." değerlendirmesinde bulundu.

Siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolarda Trump'ın göstericileri biber gazı ile dağıttırarak, oradaki kilisenin önünde elinde İncil ile poz verdiğini anımsatan Biden, "Başkan Trump, her şeyi ırkçılık, nefret ve ayrılık yaratmak için kullandı. Bu adam Afrikalı Amerikalılara yardım ettiğini söylüyor ancak Afrikalı Amerikalıların binde 1'i koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiriyor." diye konuştu.

Trump ise seçimlerde kendisinin güvenlik güçlerinin desteğini alırken, Biden'ın, sol kesimin oyunu kaybedeceği korkusuyla güvenlik güçlerinden hiç bahsetmediğini savundu.

"SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE ADALET EŞİTSİZLİĞİ VAR"

Kentucky'de mart ayında, evine girdikleri siyahi Breonna Taylor'ı öldüren polislerin ceza almaması konusunda ise Trump, "Bu ülkede sistematik bir şekilde adalet eşitsizliği var. Polislerin çoğu iyi insanlar ancak arada çürük elmalar var. Bu kişiler, yaptıklarının hesabını vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, göreve gelmesi durumunda ırkçılık ve eşitsizlik sorunun çözülmesi için çalışacaklarını belirterek, "Biz Beyaz Saray'da bir grup kuracağız. Burada sivil hakları grupları, polis memurları, polis şefleri olacak. Bu konularda çalışıp, sorunları çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, bazı federal kurumlarda verilen "ırkçılık hassasiyeti" eğitimlerini bitirme kararlarını, "Bu programı bitirdik çünkü bu program ırkçılığı yayıyordu. Bu konuda çok fazla şikayet alıyorduk." sözleriyle savundu.

Biden ise Trump'a dönerek, "Sen ırkçısın." dedi ve söz konusu programın, Trump'ın iddia ettiği gibi ırkçılığı yaymadığın belirtti.

Biden, polislere verilen fonları kesmek istediği iddialarına ise, "Ben polislerin fonlarının kesilmesine karşıyım ancak daha önce olduğu gibi toplum polisinin de oluşmasını istiyoruz." yanıtını verdi.

"ANTİFA TEHLİKELİDİR"

Trump, tıpkı Antifa gibi sol gruplara yaptığı gibi, beyaz ırkçıları da kınayıp kınamayacağının sorulması üzerine, "Benim gördüğüm tüm şiddet olaylarının kaynağı, sağ değil sol kanat." yanıtını verdi.

Moderatörün sorusunu tekrarlaması üzerine Trump, "Birisi Antifa konusunda bir şey yapmalı. Çünkü bu sağın değil, solun problemi." diye konuştu.

Biden'ın, FBI Direktörü Chris Wray'in "Antifa bir örgüt değil bir ideoloji" sözlerini anımsatması üzerine Trump, "Antifa bir tehlikedir." yorumunda bulundu.