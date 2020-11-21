Diyarbakır'da HDP'liler evlat nöbetindeki annelerin yüzüne tükürdü

Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eyleminde olan ailelerin yüzüne tükürüldüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Aileler kahrolsun HDP sloganı atarak tepkilerini gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri HDP il binasına önünde etten duvar ördü. Ailelerin HDP il binasına girmesine polis ekipleri engel olurken, aileler bunun üzerine kahrolsun HDP sloganı atarak HDP'lilere tepki gösterdi.





Yüzüne tükürüldüğünü iddia eden ailelerden Nazlı Sancar, HDP'lilerin yüzüne tükürdüğünü ve bunu asla kabul etmediğini belirterek bu duruma tepki gösterdi.







Yaşanan kısa süreli gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

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