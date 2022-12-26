Diyarbakır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır-Silvan kara yolunun Köprübaşı yakınlarında zırhlı askeri araç devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.