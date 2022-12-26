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Diyarbakır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı

Diyarbakır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı
26.12.2022 16:51

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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