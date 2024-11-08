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Diyarbakır son dakika: Surdan düşen kadın hayatını kaybetti!
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Diyarbakır son dakika: Surdan düşen kadın hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 16:43

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Mardin Kapı bölgesinde bulunan tarihi surlardan dengesini kaybederek düşen 54 yaşındaki Kadriye Yıldız, hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da tarihi surlardan dengesini kaybederek düşen 54 yaşındaki Kadriye Yıldız, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay Sur ilçesi Mardin Kapı bölgesinde meydana geldi. Gezmek için Surlara çıkan Kadriye Yıldız isimli kadın dengesini kaybederek surlardan düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadriye Yıldız, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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