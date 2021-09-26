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Dilek Albayrak’ın istismar edilmesine taciz iddialarına ilişkin valilikten açıklama

Dilek Albayrak’ın istismar edilmesine taciz iddialarına ilişkin valilikten açıklama
26.09.2021 01:53 - Son Güncelleme: 26.09.2021 01:58
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Dilek Albayrak, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılarak herkesi şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Gaziantep’te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Albayrak, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi. Skanda olayın ardından Gaziantep Valiliği tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bahse konu olan televizyon yayınından yaklaşık 6 ay önce 5 Nisan 2021 tarihinde Şahinbey ilçesi Gülpınar mahallesinde meydana gelmiş ve İlçe Jandarma Komutanlığımız kolluk sahasında gerekli işlemlere başlanmıştır" denildi.


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