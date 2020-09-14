Dikkat! Mesai saatleri değişiyor! Ankara ve İstanbul'da...

14.09.2020 11:21

Türkiye'de koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi ve iş hayatının normale dönmesiyle birlikte toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk yeni kararlar alınmasına neden oldu. Buna göre, ilk olarak koronavirüs artışının en yüksek olduğu Ankara’da çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Ankara’da kamu kurumlarının çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi ve mesai saatleri için 4 farklı zaman dilimi belirlendi. 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da da valilik çalışma başlattı. İşte detaylar...

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında geçilmesi planlanan kademelendirilmiş mesainin detayları belli oldu. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, toplu ulaşımı yüzde 60 oranında özel sektör çalışanlarının kullandığını vurgulayarak, "Valilik, İBB ile perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek" dedi.

Artan vaka sayılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu taşınmasının yasaklandığını duyurdu. Yasağın başlamasının ardından duraklarda boş otobüs bekleyen yolcu manzaraları Ankara'da uygulanan kademelendirilmiş mesai uygulaması İstanbul için de gündeme geldi.

"BİR KADEMELENDİRİLME YAPILACAKSA ÖZEL SEKTÖR VE KAMUYU BERABER KAPSAMALI"

İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor. Kademelendirilmiş mesaiye özel sektör çalışanlarının dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Nisan, Mayıs, Haziran ayında yaptığımız çalışmalarda normalde 9 milyon olan sayı, 900 bine düştü. Yavaş yavaş normalde döndükçe geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Valilik adına yaptığımız anket sonucuna göre yolculukların yüzde 60'ı özel sektöre ait. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı" dedi.

VALİLİK ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Ilıcalı, "Toplu ulaşımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Valilik İBB ile Perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek" diye konuştu.

"YOLCULUKLARI KARŞILAMAYA KAPASİTE YETMİYOR"

Prof. Dr. Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut normale geldiğimiz zaman ve bugünkü haliyle pik saatlerdeki yolculukları karşılamaya kapasite yetmiyor. Bunun için talebi yönetip, düşürmemiz lazım. Bu yüzden mesai kademelendirilmesi çok önemli. Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla beraber hayat buluyor. Bu yönden de çok mutluyum. Bu hafta içerisinde tahmin ediyorum ki Valimiz sonuçları kamuoyuyla paylaşacak. Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor.

İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır"

YARI YARIYA DÜŞER

Kişisel önerim özellikle yolculuğun yoğun olduğu 20 ilçede mesai saatleri 4 gruba bölünse; (07.00-14.00), (08.00-15.00), (09.00-16.00), (10.00-17.00) bir saatlik süre de evden telafi edilse zirve saatlerde yapılan 50 bin kişilik yolculuklar 20 binin altına düşer.

Çok sayıda toplu ulaşım kullanan eleman çalıştıran tesisler 4 gruba böler ve mesai sürekliliği sağlanmış olur. Bu öneri ayrıntılı çalışmayı da yapmadan her işvereni kendi gruplandırmasıyla sonuca götürür."

ANKARA VALİLİĞİ KARAR ALMIŞTI

Ankara Valiliği, ''Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır.'' açıklamasında bulunmuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara 'uzaktan çalışma', 'dönüşümlü çalışma' gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esasının getirildiği hatırlatılmıştı.

Açıklamada, "Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle kontrollü sosyal hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi.

Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır" denilmişti.