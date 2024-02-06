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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 13:11 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 14:38

DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Silahlı çatışma sesleri ve teröristlerin öldürülme anı kamerada!

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi oldu. Olayda 3'ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirildi. İşte silahlı çatışma sesleri ve teröristlerin öldürülme anı...

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi oldu. Olayda 3'ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre saat 11.46'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulundu. Adliyenin önünden silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşlar yere yatarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı! Videolu
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı! (Videolu)

Biri kadın 2 saldırgan ölü olarak ele geçirildi
Saldırı girişiminde polis Memurları C.Ü., V.M, B.K. ile Azimet Horus, Cengiz Altekin, Dilfıraz Karataş isimli vatandaşlar yaralandı. Dilfıraz Karataş isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Silah seslerinin duyulmasının ardından harekete geçen polis ekipleri biri kadın 2 saldırganı ölü olarak ele geçirdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B. adlı saldırganların DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edildi.

SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü! 3ü polis, 5 yaralı!
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü! 3'ü polis, 5 yaralı!

İki saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı girişimine ait görüntüler ortaya çıktı. 2 saldırganın öldürülme anı (vurulma anı) görüntülerde yer aldı.

SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi saldırı anı videosu izle! Çatışma anı görüntüsü
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi saldırı anı videosu izle! (Çatışma anı görüntüsü)

İçişleri Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı girişimine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B. adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

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