1- Sosyal medya şirketleri kimlerin denetiminde?

- Sosyal medya şirketlerinin bir siber saldırıda teyit veya doğrulama mekanizması henüz yok.

2- Sosyal medya şirketlerinin temsilciliklerinin yurt dışında bulunmasının dezavantajları nelerdir?

- Denetlenemeyen sistem, güvenliğini yitiriyor.

3- Yeni yasa milli güvenlik açısından nasıl bir avantaj oluşturacak?

- Toplumsal barışı tehdit eden içeriklerin derhal kaldırılması, toplumu manipüle eden içeriklerin tespiti ve hızlı biçimde engellenmesi için Türkiye'de yerleşik bir muhatabın olması önemlidir.

4- Yabancı algı operasyonları tarihe mi karışacak?

- Yasal düzenleme ile daha etkin ve hukuka uygun mücadele mümkün olabilecek.

5- Önceden sosyal medyada oluşan suçlar için nasıl bir yol izleniyordu?

- İsteyen istediğini dile getiriyordu, ancak bir denetim veya tespiti bulunmuyordu.

6- Sosyal ağ sağlayıcılarına getirilecek yükümlülükler neler?

- Sosyal ağ sağlayıcı, reklamlara ilişkin içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgilerin yer aldığı bir reklam kütüphanesi oluşturacak.

7- Diğer ülkelerle kıyaslandığında izlenen yol özelinde nasıl bir noktadayız?

- Türkiye, henüz yolun başında.

8- Sosyal medya şirketleri yükümlülüklerini yerine getirmezse ne olacak?

- Yeni düzenleme "bant daraltma" ve "reklam yasağı" cezaları ile sosyal medyayı düzenleyecek. KVKK'nın idari para cezası vermesi gündeme gelecek.

9- Yasayla kişisel veriler nasıl korunacak?

- Düzenleme ile birlikte şebeke olarak internet tabanlı yürüyen hizmetler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) hizmetlere ilişkin gerekli düzenlemeleri yapma ve ilgili tedbirleri alma hususunda yetki verilecek.

DİĞER ÜLKELERDEN BAZI ÖRNEKLER

Almanya'da Sosyal Ağların Düzenlenmesi Kanunu yürürlüğe girdi. İlk 6 ayda Facebook, gelen şikâyete tabi içeriklerin yüzde 21'ini, YouTube yüzde 27'sini, Google yüzde 46'sını, Twitter ise yüzde 10'unu kaldırdı. Belçika Veri Güvenlik Kurumu, Facebook'tan ülkede bazı çerezleri izinsiz kullanmamasını, aşırı veri toplamamasını ve bu şekilde toplanan kişisel verileri silmesini istemişti. Şirketin bunu reddetmesi üzerine kurum, mahkemede hukuki süreç başlatmıştı.

NELER DEĞİŞECEK?

İnternet haber sitesinde çalışanlar basın mensubu olacak

Şartları karşılayan internet habercilerine, spikerlerine, editörlerine ve yayıncılarına Basın Kartı verilebilecek.

Çocuklar korunacak

Çocuklara yönelik uygulamalar konusunda ayrıştırılmış hizmet sunumu sağlanacak.

Çocuklar maruz kalmamaları gereken görüntü, ses yazı vb. içeriklere karşı korunacak.

Çocukların, gençlerin ve ailenin bilinçlendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği`ne ilave görevler verilecek.

Haber içerikleri korunacak

Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda kalacak.

Hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesi ve keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçilmiş olacak.

Yayılan içerik derhal ortadan kaldırılabilecek

Bir içerik için verilen kaldırma kararı, içeriğin her site ve platformdan kaldırılması için yeterli olacak.

Künyesiz haber sitesi kalmayacak

Yeni yasa ile künye belirtmeksizin internet haberciliği yapmak mümkün olmayacak. Gazeteler için geçerli kurallar, haber üreten internet siteleri için de geçerli olacak.

Sosyal medya platformlarına BTK`nın denetlemesi koşulu getiriliyor

Bu görevin kapsamı, iletişim içeriğinin denetlenmesi değil, platformun kaç kullanıcısının olduğu, iletişim trafiklerinin ne kadar olduğu ve bu konuyla ilgili bilgileri Türkiye`de tutma zorunluluğu gibi konular içeriyor.

Sosyal medya şirketlerine ofis açma yükümlülüğü

Yeni düzenleme ile sosyal ağlara Türkiye ofisi açma ve Türkiye temsilcisi bulundurma zorunluluğu getirilecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde bu kişinin Türkiye`de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması gerekecek.

Yalan haber yayma suçu tanımlanıyor

TCK`ya eklenen yeni madde ile `halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma` suçu tanımlanıyor.

Suçun oluşması için şu 5 şart aranacak:

-Yayılan haber gerçek değilse -Ülkenin güvenliğini ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa -Halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa -Kamu barışını bozmaya yönelik ise -Aleni ise (yani ilgisi olmayan kişilere ulaşabilecekse)



Kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.