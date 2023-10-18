SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023, 11:36 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023, 11:36

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "İsrailli sığınmacılar Alanya'ya geliyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemiyle Alanya'ya geldi." iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İşte detaylar….

Merkezden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemiyle Alanya'ya geldi." iddiasının yer aldığı belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, &quot;Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemi ile Alanya&#39;ya geldi&quot; iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerde, 6 Ekim tarihinde Alanya&#39;ya gelen bir kruvaziyer gemisinden inen turistler görülmektedir. Rutin… pic.twitter.com/IEwqocuBgp

&mdash; Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 9, 2023

Bu iddianın gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bahse konu görüntülerde, 6 Ekim tarihinde Alanya'ya gelen bir kruvaziyer gemisinden inen turistler görülmektedir. Rutin bir turistik seyahat sırasında kaydedilen görüntülerin, bölgedeki olaylarla (7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı Operasyonu) herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

SIRADAKİ VİDEO
İran'da kara sancak dalgalandı! ''Kara sancak'' ne anlama geliyor? İran savaş mı ilan etti?
18.10.2023Çarşamba
SON DAKİKA: Türkiye Gazze'de sağlık hizmeti için devrede! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Filistin'in yanındayız!
18.10.2023Çarşamba
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu: Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için camilerde sela okunacak
18.10.2023Çarşamba
Tekirdağ Süleymanpaşa'da şüpheli ölüm! Direksiyonun başında ölü bulundu
17.10.2023Salı
Kassam tugayları esir aldıkları İsrailli bir kadına yaptıkları tıbbi müdahaleyi paylaştı!
17.10.2023Salı
Bunlar da Var
Sky News işgalci İsrail’i nasıl savunacağını şaşırdı: Hastane katliamını ’sığınağa dönmüştü’ deyip aklamaya çalıştı 00:15
Sky News işgalci İsrail'i nasıl savunacağını şaşırdı!
18.10.2023Çarşamba
İsrail bombaladığı hastanede arama kurtarma yapan ekibi de vurdu 00:37
İsrail hastanede arama kurtarma yapan ekibi de vurdu!
18.10.2023Çarşamba
İsrail’in katliamı örtbas etme çabası! 05:22
İsrail propaganda videosunu sildi!
18.10.2023Çarşamba
4’lü Gazze zirvesi iptal oldu! ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e gidiyor 01:13
4'lü Gazze zirvesi iptal oldu!
18.10.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA