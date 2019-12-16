Sicili birbirinden kirli "linç manşetleri" ile dolu olan Hürriyet gazetesi, "Vay şerefsiz" lekesiyle Ahmet Kaya'ya yaptıklarını hatırlatan yeni bir ayıbıyla yine gündemde. Derin Hürriyet'in bu kez linç çetelerine yem etmeye çalıştığı isim de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson oldu. Alanson'a itibar suikasti yapan isimse yine Ertuğrul Özkök oldu. aHaber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında MFÖ'yü hedef alan linç çetesi irdelendi.
Derin 'Hürriyet' harekete geçti! Linç çetesi MFÖ'yü neden hedef aldı?16.12.2019 23:34
- Derin 'Hürriyet' harekete geçti! Linç çetesi MFÖ'yü neden hedef aldı?
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