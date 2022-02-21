Denizli'deki Merkezefendi Belediyesi'nde 7 yerden birden maaş skandalı! Serdar "Çil çil" götürmüş...

Denizli'deki CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nin hem Hukuk İşleri Müdürlüğü hem de İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü görevlerini birlikte yürüten Müdür Serdar Çil'in 7 ayrı yerden aldığı ücretlerin, neredeyse Başkan Şeniz Doğan'ın maaşına yaklaştığı ileri sürüldü.



Yeni Asır'ın haberine göre İki müdürlük görevini bir arada yürüten Serdar Çil'ie senelik olarak mühendislik maaşı için 128.500, Ceza İnfaz Tutukevleri İzleme Kurul Üyeliği için 4800, Hukuk İşleri Avukat Vekalet ücreti için 48.000, Sosyal denge tazminatı için 18.000 Seyyar Görev Tazminatı ruhsatı için 4800, İnsan Kaynakları vekalet ve tazminat farkı için 9000, Tüketici Hakem Heyeti üyeliği için 6540 Tl ödeme yapılıyor. Yıllık geliri 214.000 lira olan Çil'in eline ayda 17.837 Tl geçiyor. Hal böyle olunca da Serdar Çil, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın 22.723 TL'lik maaşına yaklaşıyor.

'HUKUK MEZUNU DEĞİL'

Müdür Çil'in 7 ayrı yerden ücret almasına tepki gösteren bir belediye bürokratı "Neredeyse Başkanımız Şeniz Doğan'ın geliriyle yarışır durumda. Hatta şunu da rahatlıklar söyleyebiliriz ki, Müdür Çil'e ait ortaya çıkardığınız gelir miktarlarının bir bölümü 2021 yılını kapsıyor. Bu yılın rakamlarına uyarlamamamız durumda belki de Başkan Doğan'ın gelirini bile aşmış olacaktır. Bu müdürün özelliği, yeteneği nedir. Hukuk İşleri Müdürü ama hukuk fakültesi mezunu değil. Avukatlar arasında pay edilmesi gereken rakamdan bile cebine koyuyor. Kendisini her paralı komisyona yazdırmış ve rekor gelir seviyesine ulaşmış. Bu duruma son verilmelidir" diye konuştu.

KONU MÜFETTİŞLERE İLETİLDİ

Olağan denetleme nedeniyle Merkezefendi Belediyesi'nde incelemelerde bulunan Sayıştay müfettilerine de Müdür Çil'in 7 ayrı ödeme kaleminden ücret almasına yönelik şikayetlerin iletildiği, bu nedenle de müfettişlerin Müdür Çil'e yapılan ödemelerle ilgili muhasebe evraklarını istedikleri öğrenildi.

FEDAKARLIK YAPIYORLAR

Merkezefendi Belediyesi'nin AK Partili Belediye Meclis Üyesi Yavuz Aki, "Ballı kaymaklı maaşlar konusu hassas. Yıllarca CHP'li arkadaşlar bizler için kamuoyu oluşturmaya çalıştılar. 2-3 yerden maaş alan kamu görevlileri olduğuna dair. Neticede görüyoruz ki ilçe belediyesinde kaç yerden maaş alan kişi var. Yıllarca bize itham ettilerinin kat be kat fazlasını kendileri yapıyor. İlçede böyleyse İzmir, Ankara ve İstanbul'u düşünemiyorum. Yaklaşık 1,5 milyon devleti zarara uğratma konusu gündemde. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Muhtarlık İşleri ve Özel Kalem Müdürlüğü tek kişide yani Ayşe Güven'de. Biz bunu Başkan Şeniz Doğan'a sorduk. '3 maaş almıyor, fedakarlık yapıyorlar.' dedi ama işler aksıyor." dedi.