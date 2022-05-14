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Denizli Pamukkale'de şaşkınlık veren olay! Hırsızın notu şaşkına çevirdi! Girdiği evde kıymalı yumurta yapıp, duş aldı...

Denizli Pamukkale'de şaşkınlık veren olay! Hırsızın notu şaşkına çevirdi! Girdiği evde kıymalı yumurta yapıp, duş aldı...
14.05.2022 16:25

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Denizli'de şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı yaşandı. Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesinin evinde hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızdan şikayetçi olan ev sahibi Levent Karademir, "Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış" dedi. Öte yandan hırsızın bıraktığı not okuyanları şaşkına çevirdi.

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Denizli'de bir hırsız hırsızlık için girdiği evde kıymalı yumurta yapıp duş aldı.

Hırsızlık olayı, Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti.

"SADECE İHTİYACIM OLANI ALDIM"
Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi. Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not kağıdını buldu.

KIYMALI YUMURTA YAPIP DUŞ ALMIŞ
Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi. Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti.

Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, "Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış. Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış" diye konuştu.

"BİLGİSAYARI GERİ GETİRİRSE ŞİKAYETİMİ GERİ ALACAĞIM"
Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir şunları söyledi:

"Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım"

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