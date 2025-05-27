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Denizli’de iğrenç gizli kamera skandalı: Fantezi için kayıt ettim’’
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Denizli'de iğrenç gizli kamera skandalı: "Fantezi için kayıt ettim''

Giriş Tarihi: 27.05.2025 19:14:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 19:19:37

Denizli’de apart dairesine yerleştirdiği gizli kameralarla çok sayıda kiracının mahrem görüntülerini kaydeden Murat F., ifadesinde “fantezi olsun diye yaptım” dedi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'ta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini üç odaya bölerek günlük kiralık aparta çevirdi. Ancak evde konaklayan kiracılar, hiç beklemedikleri bir gerçekle karşılaştı.

Işık yansıması şüphe uyandırdı
Apartı kiralayan M.A., yatağında uzandığı sırada odada bulunan üçlü prizde anormal bir ışık fark etti. Şüphelenen M.A. prizi söktüğünde içinde hafıza kartı takılı gizli bir kamera düzeneği olduğunu tespit etti. Durumu hemen polise bildiren M.A., şikayetçi oldu.

Kamera sadece bir odada değilmiş
Polisin yaptığı detaylı inceleme sonucunda apartın üç farklı dairesinde, yatak ve banyoları görecek şekilde yerleştirilmiş üçlü prizlerin tamamında gizli kameralar bulundu. Sökülen cihazların hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntülerin kaydedildiği ortaya çıktı.

"Fantezi için yaptım" savunması
Gözaltına alınan Murat F., karakolda verdiği ifadede kameraları "fantezi olsun diye" yerleştirdiğini söyledi. Yaşananlardan utandığını belirten şahıs, odada yaşananları cep telefonundan canlı olarak izlediğini ve kayıtların hafıza kartlarında saklandığını itiraf etti.

Şikayetler artıyor
İlk şikayeti yapan M.A.'nın ardından 4 farklı kişi daha emniyete giderek Murat F. hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Karakoldaki işlemleri tamamlanan Murat F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay kamuoyunda büyük tepki toplarken, mağdur sayısının artmasından endişe ediliyor.

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