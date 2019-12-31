Son dakika haberi... Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Teröristlerin cep telefonundan çıkan görüntüler şoke etti. Görüntülerde 5 yaşındaki çocuğun terörizme hazırlandığı görülüyor.
Ankara'da yılbaşında "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat, Özel Hareket Şubesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınanların terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi.
Operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
CEP TELEFONUNDAN ÇIKAN GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ!
Suriye'deki çatışma bölgesinde çekildiği belirlenen görüntülerde DEAŞ'ın küçük yaştaki çocuklara bile silah eğitimi verdiği ortaya çıktı.
Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün infaz görüntülerini paylaşan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
Gözaltına alınan DEAŞ'lıların yalnız kurt tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içerisinde oldukları öne sürülüyor.
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