Dağlık Karabağ'da ikinci ateşkes: Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes sağlandı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 18 Ekim yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici insani ateşkes konusunda anlaşma sağlandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada geçici ateşkes kararının 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirildi.
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