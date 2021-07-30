Cumhuriyet Gazetesi'nde istifa depremi! Aykut Küçükkaya istifa etti

Sözde işçi, emekçi ve devrimcinin yanında yer alan CHP yandaşı ve yalan terörünün merkezlerinden biri olan Cumhuriyet gazetesinin skandal kararı gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğinden istifa eden Aykut Küçükkaya'nın açıklamalarıyla bir kez daha deşifre oldu. Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un kendisine 'sendika üyesi gazetecileri istifa etmeye zorlaması’ yönünde istekte bulunduğunu söyledi.

Sözde işçi, emekçi ve devrimcinin yanında yer alan CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin skandal kararı gazetenin yayın yönetmini Aykut Küçükkaya'nın istifası ile deşifre oldu.







SENDİKALILARI İSTİFAYA ZORLA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP yandaşı gazetenin tetikçi genel yayın yönetmeni Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un kendisine 'sendika üyesi gazetecileri istifa etmeye zorlaması' yönünde istekte bulunduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya Twitter hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un kendisine 'sendika üyesi gazetecileri istifa etmeye zorlaması' yönünde istekte bulunduğunu belirterek, "Gelinen noktada 'ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bırakacaksın' çizgisine geldi" ifadelerini kullandı.



"Cumhuriyet'in savunduğu ilkelere yakışmıyor" Küçükkaya, "Cumhuriyet Gazetesi'nin savunduğu ilkelere yakışmayan, emek ve sendika karşıtı tavır nedeniyle tercihimi yazı işleri ekibimden, Cumhuriyet'e büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımdan ve gazetem Cumhuriyet'le özdeşleşmiş sendikadan yana alıyorum" diyerek istifa ettiğini belirtti.







FETÖ FİRARİ HAİN DÜNDAR'A MANŞET ATTIRMIŞTI

Firari hain Can Dündar'ın gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde gazete FETÖ ocağına dönüştüğü ortaya çıkmıştı. FETÖ'nün, firari Can Dündar vasıtasıyla Cumhuriyet gazetesine 21 manşet attırdığı tespit edilmişti.

Öte yandan Cumhuriyet çalışanları istifanın kabul edilmemesi için imza topladı.

İşte imzacılar:





