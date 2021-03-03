Haberler Video Haber Videoları Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıdan Avrupa Birliği'ne mesaj çıktı

Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıdan Avrupa Birliği'ne mesaj çıktı

Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıdan Avrupa Birliği'ne mesaj çıktı
03.03.2021 19:43
Ana Sayfa 02:00
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:14
İstanbul Valiliği'nden mesai...
Ana Sayfa 01:13
Evlat nöbetindeki ailelerden...
Ana Sayfa 00:35
Güzel oyuncu Hülya Avşar’dan...
Ana Sayfa 00:20
10 dokunulmazlık fezlekesi...
Ana Sayfa 06:22
Hamile kadından boşanmak...
Ana Sayfa 00:26
Yunanistan şiddetli deprem!
Ana Sayfa 00:17
Ankara'da 31 kilo eroin ele...
Ana Sayfa 01:14
Bursa'da metro durakları...
Ana Sayfa 01:25
Bolivya’da kavga anında...
Ana Sayfa 01:17
Yıllar önce toprağa gömülmüş!...
Ana Sayfa 03:21
Gümüşlük Koyu'nda sular...

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Türkiye-AB ilişkileri ve terörle mücadele gündemiyle, kurul başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı. Bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda Türkiye’nin Rusya, Çin, İran ve Irak ile ilişkileri de ele alındı. Reform gündemi kapsamında Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler konusuna verdiği önemin bir kez daha ortaya konulduğu ifade edildi. Açıklanan eylem planının Türkiye'nin değişim ve reform iradesini temsil ettiğini ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.


Haber Videoları