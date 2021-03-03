Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıdan Avrupa Birliği'ne mesaj çıktı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Türkiye-AB ilişkileri ve terörle mücadele gündemiyle, kurul başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı. Bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda Türkiye’nin Rusya, Çin, İran ve Irak ile ilişkileri de ele alındı. Reform gündemi kapsamında Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler konusuna verdiği önemin bir kez daha ortaya konulduğu ifade edildi. Açıklanan eylem planının Türkiye'nin değişim ve reform iradesini temsil ettiğini ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine de olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.