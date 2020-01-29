Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Suriyeli Mahmut El Osman paylaşımı 29.01.2020 13:08

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem Türkiye’yi derinden etkiledi. Enkaz altında kalan depremzedeleri elleriyle kazarak çıkaran Suriyeli Mahmut El Osman gündeme oturmuştu. Başkan Erdoğan da bu hareketten etkilenerek Suriyeli Mahmut’a vatandaşlık müjdesi vermişti. Mahmut’un bu koca yürekli hareketi hakkında paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bir video paylaştı.

Elazığ'daki yıkılan evlerinden kurtulan Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın, enkazı elleriyle kazıp kendilerini çıkartan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman'la buluştu. Dürdane Aydın, "Evet, beni kurtaran çocuk. O gözleri unutamam" dediği Mahmud'a sarılıp ağladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından "O çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya, elleri paramparça, beni oradan çıkardı." Depremzede Aydın ailesi ile Suriyeli Mahmud el Osman'ın hikayesi, kayıpların ve yasın içinden filizlenen kardeşliğin ve kahramanlığın simgesi oldu. açıklamasıyla videolu paylaşımda bulundu.