Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Lübnan'da: Türkiye'nin tüm hastaneleri Lübnan'ın hizmetindedir

08.08.2020 12:05

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn Oktay görüştü. Oktay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye sonuna kadar yardıma hazır bunu ifade ettik. Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir. Son olarak da Beyrut limanının inşası tamamlanana kadar da Mersin limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını belirttik." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi.

Oktay'ı, Refik Hariri Havalimanında Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Oktay, yaptığı açıklamada, "Başsağlığı için buradayız. TİKA'nın 400 tonluk yardımı ve STK yardımları getirildi. Tıbbi ve gıda yardımımız devam edecek dedi. Cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı var, yardım teklif ettik." dedi.









Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

Başsağlığı dilemek için buradayız. Biz bütün imkanlarımızla Türkiye olarak buradayız, arama kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Gıda yardımlarımızla AFAD, Kızılay sivil toplum örgütleri Lübnan'la olduk.

Bu sabah gelirken de uçağımızda tıbbi malzemelerle geldik ve onları da yetkililere teslim ediyoruz. İlave ne tür desteklerimiz olur Sayın Cumhurbaşkanımızın tekliflerini de ilettik. Türkiye olarak hazırız, gıda yardımlarına devam edeceğiz.









LÜBNAN'IN HİZMETİNDE

Patlamadan 125 kilometre mesafede olan bir yerin dahi camları kırılmış. Yoğun bir cam ve inşaat malzemesine ihtiyaç var. Bunlarla ilgili yardımlarımız olabileceğini ilettik. Türkiye sonuna kadar yardıma hazır bunu ifade ettik. Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir.

Son olarak da Beyrut limanının inşası tamamlanana kadar da Mersin limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını belirttik.









Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi görüşmelerin ardından patlamanın meydana geldiği limanı da ziyaret ederek AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince yardım çalışmaları yürütülen bölgede incelemelerde bulunacak.













TÜRK EKİPLER BEYRUT LİMANI'NDAKİ ARAMA-KURTARMA FALİYETLERİNİ SÜRDÜYOR

Lübnan'ın başkentindeki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.





Çalışmalara, AFAD ekipleri de destek veriyor. Bu kapsamda AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay görevlileri, şiddetli patlamanın olduğu Beyrut Limanı'nda arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.