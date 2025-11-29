PODCAST CANLI YAYIN
Çorum'da yoldan çıkan otomobil asılı kaldı

Çorum’da yoldan çıkarak köprüden taşlık alana düşen otomobildeki sürücü ve 2 çocuk kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Slimkent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, I.Ç. idaresindeki 06 EAS 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Savrulan araç, köprü kenarındaki taşlık alana düşerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taşlık alanda askıda kalan ve her an otomobil, çekici b kayıp eklenirken, devrilmemesi için ip yardımıyla yol kenarında bulunan demir levhaya bağlanarak sabitlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı

