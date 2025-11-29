Çorum'da yoldan çıkan otomobil asılı kaldı

Kaza, Slimkent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, I.Ç. idaresindeki 06 EAS 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Savrulan araç, köprü kenarındaki taşlık alana düşerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taşlık alanda askıda kalan ve her an otomobil, çekici b kayıp eklenirken, devrilmemesi için ip yardımıyla yol kenarında bulunan demir levhaya bağlanarak sabitlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

