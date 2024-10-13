Cinayet şüphesiyle 2 kardeşi tutuklanmıştı, kayıp kadının cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024, 19:00 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024, 19:00

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 19 gündür aranan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni, Kapulukaya Barajı'nda bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından barajın Köprü köyü yakınlarında su içinde tespit edilen Yalçıner'in cesedi, kıyıya çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısı gözetiminde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından Yalçıner'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet şüphesiyle tutuklanan şüphelilerden Ş.G. ve Y.G.'nin Yalçıner'in kardeşleri, K.U.'nun komşusu ve D.G.'nin ise yeğeni olduğu belirtildi.