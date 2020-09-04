TELE1'deki programında İBB'yi eleştiren ve daha sonra 'Yanlış anlaşıldım' diyerek özür dileyen Can Ataklı, o süreci anlattı: 'Çıktılar reklamları geri çektiler. Çıktılar 'Can Ataklı varken o kanalı izlemeyin' dediler. Eleştiriye tahammülünüz yok. Saçma sapansınız, bu yüzden CHP'nin oyu 25'i geçmiyor.'
CHP'yi yandaşları bile topa tutuyor! Can Ataklı: Eleştiriye tahammül edemeyen saçma sapan adamsınız
04.09.2020 16:46
- Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş idam cezası açıklaması
- Antalya'da şoke eden olay! Otobüse maskesiz alınmayınca sileceklere tutundu
- Hülya Avşar bikinili pozuyla sosyal medya gündeminde! 'Bu nasıl köylü kadınlarımız gibi yaşamak'
- CHP'yi yandaşları bile topa tutuyor! Can Ataklı: Eleştiriye tahammül edemeyen saçma sapan adamsınız
- Bursa merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu! Zorla fuhuş yaptırılan 8 kadın kurtarıldı
- Son dakika: Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında karar
- FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyonda son dakika gelişmesi: 76 şüpheliden 67’si yakalandı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Milletimiz bu cennet vatanı asla böldürtmeyecektir
- Son dakika: Tuz Gölü'nde TEKNOFEST heyecanı! Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar'dan A Haber’e özel açıklamalar
- Çocuk istismarından tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın ses kaydı ortaya çıktı: 'Bekaretinde sorun yok'...
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme! Barzani 3 yıl sonra Ankara'da
- İşte sağlık şehitlerimiz! Halkı kurtarmak için hayatlarını ortaya koydular