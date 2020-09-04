CHP'yi yandaşları bile topa tutuyor! Can Ataklı: Eleştiriye tahammül edemeyen saçma sapan adamsınız

04.09.2020 16:46

TELE1'deki programında İBB'yi eleştiren ve daha sonra 'Yanlış anlaşıldım' diyerek özür dileyen Can Ataklı, o süreci anlattı: 'Çıktılar reklamları geri çektiler. Çıktılar 'Can Ataklı varken o kanalı izlemeyin' dediler. Eleştiriye tahammülünüz yok. Saçma sapansınız, bu yüzden CHP'nin oyu 25'i geçmiyor.'