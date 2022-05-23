CHP'nin Maltepe mitinginde terlik tiyatrosu: 'Çöpten alıp giydim' diyen adam çilingir sofrasında

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği Milletin Sesi mitinginde sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş, kağıt toplayarak geçindiğini söylerken, "Pazarlardan artıkları toplayarak onlarla geçiniyorduk. Şimdi domates oldu 20-25 lira o ezik domatesi de atmıyorlar artık, onu da toplayamıyoruz" dedi.

Yırtık terliğini çıkararak "Daha geçen güne kadar avrat ayakkabısı giyiyordum. Bunu da çöpten alıp giymiştim" diyen Güllü'nün duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı.

Nusret Güllü'nün yanında bir kadınla alkol sofrasında çekilen fotoğrafı, mitingde söyledikleriyle bir hayli zıt düştü.



"Pazardan çürük domates topluyorum" diyen Güllü'nün diğer fotoğraflarındaki tarzı ve giyimi ise oldukça yerinde gözüküyordu.

AYAKKABILARI DİKKAT ÇEKTİ

Nusret Güllü'nün yer aldığı bir başka fotoğrafta ise yere kurulu sofra dikkat çekti.

Güllü'nün hem kıyafetleri hem de ayağına taktığı ayakkabıları, görenleri şaşkına çevirdi.

TİYATROYA CHP MEDYASI DA DESTEK VERDİ

CHP'nin yeni tiyatrosuna muhalif medya da destek verdi. Sözcü gazetesi, Maltepe mitingi içerisine Nusret Güllü'nün açıklamalarını da ekleyerek, "Artık dur demenin zamanı geldi" başlığı attı.