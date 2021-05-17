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CHP'li Veli Ağbaba'dan tam kapanma günlerinde içkili alem

CHP'li Veli Ağbaba'dan tam kapanma günlerinde içkili alem
17.05.2021 13:55
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Başkan Erdoğan ve hükümet hakkında ortaya attığı iftiralar her defasında çürütülen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde özel müzisyen tutup içkili alem tertipledi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba, sokağa çıkma kısıtlamasında kendisine eğlence tertipledi.

Özel müzisyen tutan Ağbaba, saz eşliğinde sokakta alkol aldı. Veli Ağbaba ve çevresinde bulunan koronavirüs önlemlerini de hiçe saydı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere tepki çekti

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