CHP'li Veli Ağbaba'dan tam kapanma günlerinde içkili alem

Başkan Erdoğan ve hükümet hakkında ortaya attığı iftiralar her defasında çürütülen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde özel müzisyen tutup içkili alem tertipledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba, sokağa çıkma kısıtlamasında kendisine eğlence tertipledi.

Özel müzisyen tutan Ağbaba, saz eşliğinde sokakta alkol aldı. Veli Ağbaba ve çevresinde bulunan koronavirüs önlemlerini de hiçe saydı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere tepki çekti