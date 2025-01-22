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CHP’li Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Eksikleri tespit ettik ama bildirmedik
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CHP'li Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Eksikleri tespit ettik ama bildirmedik

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 23:32 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 23:32

Kartalkaya'da 79 kişinin can verdiği yangın felaketinden CHP'li Bolu Belediyesi'nin ihmaller zinciri çıktı. Yangın sonrası otelin yetki alanlarında olmadığını söyleyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, fondaş Halk TV'de katıldığı canlı yayında otelin restoran bölümüne itfaiyenin uygunluk belgesi verdiğini kabul etti. Yapılan başvuru sonrası bütün otelin denetlendiğini belirten Özcan eksikliklere göz yumulduğunu ne bakanlığa ne de savcılığa herhangi bir ihbarda bulunulmadığını itiraf etti. Hukukçular otelin eksiklerini tespit ettiği halde bildirmeyen Özcan'ın görevi ihmal suçu işlediğini bildirdi.

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