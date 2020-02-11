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CHP’li Özgür Özel, FETÖ’cü teröristlere “Cemaat” deyip sahip çıkıyor!

CHP’li Özgür Özel, FETÖ’cü teröristlere “Cemaat” deyip sahip çıkıyor!

11.02.2020 14:48

CHP’nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, FETÖ’cü hainlere cemaat deyip sahip çıkmıştı. Özel, “FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettiği Manisa’daki cemaate karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğünde bu gözaltında olanları ziyaret ediyoruz” demişti.


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