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CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında şok iddia! Alkollü araç kullanırken kaza yaptı...

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında şok iddia! Alkollü araç kullanırken kaza yaptı...
02.04.2021 20:12
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Taciz, tecavüz ve ihale kıyaklarıyla gündeme gelen CHP'nin ismi yeni bir skandalla anılıyor. Geçtiğimiz aylarda işçi grevleriyle çöplüğe dönen Maltepe'nin CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken kaza yaptığı iddia edildi. Kılıç'ın otomobiline çarptığını öne süren kadın, kendilerine susmaları için para teklif edildiğini belirtti. İşte o açıklamalar...


Taciz, tecavüz ve ihale kıyaklarıyla gündeme gelen CHP'nin ismi yeni bir skandalla anılıyor. Geçtiğimiz aylarda işçi grevleriyle çöplüğe dönen Maltepe'nin CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken kaza yaptığı iddia edildi. Kılıç'ın otomobiline çarptığını öne süren kadın, kendilerine susmaları için para teklif edildiğini belirtti. İşte o açıklamalar...
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