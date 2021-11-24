CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a hadsiz sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurunu bahane ederek bugün parti MYK’sını topladı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan’a şeytan benzetmesi yapabilecek kadar hadsizleşirken iktidarı destekleyenlere de gayri milli dedi. Kılıçdaroğlu’nun asıl amacı ise açıklamalarının sonunda gizliydi. Kılıçdaroğlu, döviz kurunu bahane ederek erken seçim ısrarını tekrarladı. 4 Aralık’ta Mersin’de ilk mitingini yapacağını açıklayan Kılıçdaroğlu’nun HDP’nin terörden tutuklu Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrısının ardından böyle bir açıklama yapması kravatlı teröristlerden talimatla hareket ettiğini gözler önüne serdi.