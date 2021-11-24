Haberler Haber Videoları CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a hadsiz sözler

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a hadsiz sözler

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a hadsiz sözler
24.11.2021 20:29
Ana Sayfa 01:19
Mersin’de denizde hortum!
Ana Sayfa 01:46
Dolar ve Euro hakkındaki...
Ana Sayfa 01:47
Polis 3 yıldır her yerde onu...
Ana Sayfa 02:36
BAE'den Türkiye'ye yatırım...
Ana Sayfa 00:47
Dolar kaç TL? Euro ne kadar?
Ana Sayfa 00:36
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’e...
Ana Sayfa 02:51
Kar ve sağanak yağış uyarısı!...
Ana Sayfa 18:00
Kur saldırısının arka planı!...
Ana Sayfa 11:02
Başkan Erdoğan'dan İSEDAK 37....
Ana Sayfa 09:55
BAE ile hangi anlaşmalar...
Ana Sayfa 00:52
İzmir'de gece yarısı FETÖ...
Ana Sayfa 01:42
Ünlü ekonomist dolar/TL'deki...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurunu bahane ederek bugün parti MYK’sını topladı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan’a şeytan benzetmesi yapabilecek kadar hadsizleşirken iktidarı destekleyenlere de gayri milli dedi. Kılıçdaroğlu’nun asıl amacı ise açıklamalarının sonunda gizliydi. Kılıçdaroğlu, döviz kurunu bahane ederek erken seçim ısrarını tekrarladı. 4 Aralık’ta Mersin’de ilk mitingini yapacağını açıklayan Kılıçdaroğlu’nun HDP’nin terörden tutuklu Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrısının ardından böyle bir açıklama yapması kravatlı teröristlerden talimatla hareket ettiğini gözler önüne serdi.

Haber Videoları
SON DAKİKA