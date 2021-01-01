CHP'li İzmir Karabağlar'da bozuk yol isyanı

İZMİR'in Karabağlar ilçesi, Fahrettin Altay Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce yapılan kanal çalışması sonrası sokaklarda oluşan çukurlar ve asfalttaki derin yarıklar onarılmadı. Mahalleli hem yayalar hem de sürücüler için tehlike oluşturduğunu söyledikleri yolların onarılması için yetkililere çağrıda bulundu.