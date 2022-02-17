CHP'li İBB'nin suya yapacağı %90 - 175 arasındaki fahiş zamma AK Parti ve MHP 'dur' dedi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek ve ulaşıma yaptığı fahiş zamların ardından su faturalarına da yüzde 90 ile yüzde 175 arasında zam yapmak istedi. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu için toplanan İBB'nin su için tepki çeken zam teklifi AK Parti ve MHP grubunun oyları ile reddedildi. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu konuya ilişkin, "İstanbulluların ali menfaatleri ve İstanbullular düşünerek, İBB'ye bağlı kuruluş olan İSKİ'nin getirmiş olduğu yüzde 90 ile yüzde 175 arası zam teklifi AK Parti grubu tarafından reddedilmiştir" açıklamasını yaptı.