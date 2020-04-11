CHP'li İBB'nin Halk Ekmek yalanı deşifre oldu! Hasan Tahsin Usta ve büfe sahipleri Gökhan Günaydın'ı yalanladı

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYON) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın’ın; polisin Halk Ekmek’in meydan büfelerine ekmek indirmesine, büfelerinde ise ekmek satılmasına izin verilmediğine yönelik iddiasını yalanlandı.
CHP'li İBB'nin Halk Ekmek yalanı deşifre oldu! Hasan Tahsin Usta ve büfe sahipleri Gökhan Günaydın'ı yalanladı11.04.2020 22:55
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