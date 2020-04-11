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CHP'li İBB'nin Halk Ekmek yalanı deşifre oldu! Hasan Tahsin Usta ve büfe sahipleri Gökhan Günaydın'ı yalanladı

CHP'li İBB'nin Halk Ekmek yalanı deşifre oldu! Hasan Tahsin Usta ve büfe sahipleri Gökhan Günaydın'ı yalanladı

11.04.2020 22:55

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYON) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın’ın; polisin Halk Ekmek’in meydan büfelerine ekmek indirmesine, büfelerinde ise ekmek satılmasına izin verilmediğine yönelik iddiasını yalanlandı.


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